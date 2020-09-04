Мнение: Идеальный сюжет

04.09.2020, 15:50, Разное

Юбилейная 75 сессия Генассамблеи ООН пройдет в привычном сегодня виде телеобращений. За исключением Трампа, который пока единственный, кто заявил о личном участии в работе Генассамблеи, все остальные руководители государств будут вещать из своих схронов, бункеров и подвалов. Наше героическое всё, естественно, тоже.

У Чаковского в романе "Блокада" есть эпизод, когда на встрече Молотова и Риббентропа последний весьма пафосно предложил российскому руководству принять участие в разделе мира вместе с Германией, включая и британские владения. "С Англией уже практически покончено", – заявил Риббентроп. При этом встреча проходила в бомбоубежище, а Берлин ровно в этот момент бомбили английские бомбардировщики. На что с сарказмом и обратил внимание Риббентропа Молотов.

Нынешняя сессия Генассамблеи чем-то очень похожа на упомянутый эпизод. На юбилей принято хвастать достижениями и свершениями. Пока же можно констатировать, что созданный международным сообществом институт, включающий в себя и Всемирную организацию здравоохранения, как раз и разогнал все страны по баракам, а руководители будут хвастать свершениями из своих убежищ.

ООН, созданная по итогам Второй мировой войны, после крушения прежнего мира, основанного на них же, стала рудиментом и фантомной болью прежнего устройства мира. Он умер, и ООН тоже превратилась в нежить, отравляющую вокруг себя трупным ядом окружающее пространство. В этом смысле виртуальные доклады руководителей членов ООН выглядят выступлениями из могилы прежнего мирового порядка. Никакой режиссер не мог бы придумать лучшего сюжета.