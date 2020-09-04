Топ-менеджера “ПриватБанка” назначили заместителем главы Нацбанка Украины

04.09.2020, 15:32, Новости дня

Совет Национального банка Украины назначил заместителем председателя НБУ Ярослава Матузку, он будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 4 сентября.

Кандидатуру Матузки на должность заместителя главы НБУ подал председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

“Повышение эффективности работы Национального банка и усиления его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузку как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах “ПриватБанка”, в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях”, – отметил Шевченко.

Он считает, что знания и опыт Матузки будут способствовать модернизации внутренних процессов регулятора в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности.

По информации НБУ, Ярослав Матузка хорошо знаком с работой украинского финансового сектора и государственных банков. До назначения в НБУ он с 2016 работал в “ПриватБанка”, с 2018 года был руководителем направления юридической координации деятельности банка.

“Он был членом наблюдательного совета АО АБ “Укргазбанк” в 2010 – 2017 годах и членом ревизионной комиссии АО “Ощабданк” в 2011-2014 годах”, – подчеркнули в СБУ.

Матузка в 2001 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности “правоведение”.

3 июля с должности главы Нацбанка уволили Якова Смолия Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Верховная Рада Украины 16 июля назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко новым руководителем Национального банка Украины.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.