 

Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой

04.09.2020, 15:32, Новости дня

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак следит, чтобы ее сын Платон от экс-супруга, российского актера Максима Виторгана общался с его детьми от предыдущих отношений – Полиной и Даниилом. Об этом она рассказала в передаче “Честный развод”, которая выходит на YouTube-канале Agata Muceniece, 

По словам Собчак, у нее самой отношений со своей старшей сестрой по отцу Марией не сложилось – ведущая считает, что виной тому стала ревность ее матери, российского чиновника Людмилы Нарусовой к бывшей жене Собчака.

“Просто мама безумно любила папу и ревновала. Мы обе – и Маша, и я – стали жертвами ревности наших мам, которые не могли любить друг друга”, – заявила Собчак.

Ведущая подчеркнула, что слышала от матери в адрес старшей дочери Собчака негативные высказывания и боялась, что та “заберет у нее папу”. 

Ксения Собчак призналась, что сейчас хотела бы наладить отношения со своей сестрой.

ВИДЕОВидео: Agata Muceniece / YouTube

Российский политик Анатолий Собчак прожил в первом браке с Ноной Гандзюк с 1959 по 1980 год. В 1965 году у супругов родилась дочь Мария. 

После развода с первой женой Собчак женился во второй раз – его избранницей стала Людимла Нарусова. В 1981 году у пары родилась дочь Ксения. В феврале 2000 года Собчака не стало – 

Разница в возрасте между сестрами по отцу составляет 16 лет. 

С 2013 года Собчак жила в браке с Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений. 

У Виторгана есть двое детей от первого брака с актрисой Викторией Верберг – дочь Полина (1996) и сын Даниил (2000). 

13 сентября 2019 года Собчак вышла замуж за Богомолова. Виторган после развода с Собчак встречается с Нинидзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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