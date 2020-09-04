Володин поручил доработать проект закона о поиске людей по геолокации

04.09.2020, 15:23, Разное

Работой займутся профильные комитеты Госдумы по информационной политике, по безопасности и противодействию коррупции, а также комитет по финансовому рынку совместно с правительством и Общественной палатой.

Когда человек пропадает без вести, счет идет на минуты, подчеркнул Вячеслав Володин. Ушедший из дома пожилой человек или заблудившийся в лесу грибник могут погибнуть, отметил спикер. “При этом, как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны. И использование сведений о месте нахождения абонента в сети – наиболее эффективный способ найти их как можно быстрее”, – приводит слова Володина официальный сайт нижней палаты.Даже если сеть пропала, можно определить последнее место положение, и круг поиска значительно сузится, заметил спикер Госдумы. Он напомнил, что год назад нижняя палата приняла закон о праве полицейских использовать данные геолокации для поиска пропавших детей. Но в отношении взрослых этот вопрос еще не урегулирован, добавил спикер. Ранее президент Владимир Путин поручил доработать федеральный закон, предусматривающий определение местоположения оборудования абонентов для оперативного поиска пропавших людей. Сейчас в Думе находится проект закона о поиске пропавших по геолокации. “В соответствии с задачей, которую поставил президент, профильным комитетам ГД по информационной политике, по безопасности и по финансовому рынку дано поручение совместно с правительством и Общественной палатой доработать законопроект, подготовив его к рассмотрению во втором чтении”, – сказал председатель Госдумы.