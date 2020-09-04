Мнение: Четыре года на защите путинизма

04.09.2020, 15:15, Разное



Здравствуйте, товарищи! В вотсап и в личку поступают поздравления и это очень приятно. Но просто уточню, это не мой ДР, это день, когда я завел ЖЖ 4 года назад, чтобы бороться с [слово нехорошее], кто еще тогда, в далеком 2016 говорил, что все пропало. Дескать, жизни без пармезана нет.

Что ж, за это время мы пережили много интересного, провели Олимпиаду, запустили "Силу Сибири", узнали, что выбрали Трампа и отравили Скрипалей – сейчас вот уточняем: Лешку мы или не мы, даже НАТО подключилось к этому ВАЖНОМУ вопросу современности.

От себя добавлю, что за это время я успел открыть канал на Ютубе, а на фото вы видите фактически подготовку к открытию второго канала, уже скоро я начну его активно рекламировать, и, конечно, сопровождать новыми выпусками.

Вы там держитесь, в общем!

p.s. Шутки, что я толстый принимаются – мне их в Ютубе, где у меня 130 000 подпичиков, ясен пень, мало накидали.

Счастья вам, вместе – победим!