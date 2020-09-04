 

Euronews – тревожная осень в Европе — коронавирус не отступает

04.09.2020, 15:10, Новости дня

В преддверии бархатного сезона власти разных стран Европы пытаются предотвратить дальнейшие вспышки коронавирусной инфекции. Власти Великобритании также обратились к родителям школьников и студентов, поскольку разработчикам вакцины требуется молодёжь для завершения второй фазы испытаний. В то время как в Греции был закрыт на карантин переполненный лагерь для беженцев, где был обнаружен коронавирус.

Правительство Соединённого Королевства намерено выделить полмиллиарда фунтов стерлингов (это почти 600 миллионов евро) на проведение экспресс-диагностики COVID-19. Речь идёт о населении крупных агломераций. Прежде всего проверке подвергнутся те, кто живёт в Манчестере и в графстве Хэмпшир.

Цель — выявление бессимптомных вирусоносителей, с тем чтобы обуздать эпидемию. Власти также обратились к родителям школьников и студентов: разработчикам вакцины требуется молодёжь, чтобы успешно завершить вторую фазу испытаний противокоронавирусной вакцины.

В преддверии бархатного сезона, когда на отдых отправляются главным образом пожилые люди, официальный Лондон объявил, что возвращающиеся из Португалии не будут подвергаться карантину. Однако власти Уэльса и Шотландии предпочли ввести для этих людей двухнедельную самоизоляцию.

В Румынии, где уже зарегистрированы свыше 90 тысяч инфицированных, университеты начинают учебный год в обычном режиме, открывая кампусы и аудитории для студентов.

В Греции начал действовать двухнедельный карантин в лагере беженцев на острове Лесбос. В середине недели там был обнаружен первый инфицированный. В этом центре приёма, рассчитанном на две с половиной тысячи человек, в настоящий момент в скученных условиях живут почти 13 тысяч мигрантов.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Rolling Stones пригрозила Трампу судом

16.08 / Лукашенко: Загубите Лукашенко, первого президента, – это будет начало вашего конца

17.08 / В Милуоки открывается Национальный съезд Демократической партии

10.08 / В МЧС РФ рассказали об оказанной жителям Бейрута помощи

09.07 / В мире: Латвийский депутат выдал тайные мечты скрытых русофобов

30.06 / Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

27.08 / Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

07.08 / В Грузии отметили 12-ю годовщину российско-грузинской войны 

27.07 / В США началась финальная фаза испытаний потенциальной вакцины от коронавируса

10.07 / Das Erste – новый закон о демонстрациях греки встретили протестами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска