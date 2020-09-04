Euronews – тревожная осень в Европе — коронавирус не отступает

04.09.2020, 15:10, Новости дня

В преддверии бархатного сезона власти разных стран Европы пытаются предотвратить дальнейшие вспышки коронавирусной инфекции. Власти Великобритании также обратились к родителям школьников и студентов, поскольку разработчикам вакцины требуется молодёжь для завершения второй фазы испытаний. В то время как в Греции был закрыт на карантин переполненный лагерь для беженцев, где был обнаружен коронавирус.

Правительство Соединённого Королевства намерено выделить полмиллиарда фунтов стерлингов (это почти 600 миллионов евро) на проведение экспресс-диагностики COVID-19. Речь идёт о населении крупных агломераций. Прежде всего проверке подвергнутся те, кто живёт в Манчестере и в графстве Хэмпшир.

Цель — выявление бессимптомных вирусоносителей, с тем чтобы обуздать эпидемию. Власти также обратились к родителям школьников и студентов: разработчикам вакцины требуется молодёжь, чтобы успешно завершить вторую фазу испытаний противокоронавирусной вакцины.

В преддверии бархатного сезона, когда на отдых отправляются главным образом пожилые люди, официальный Лондон объявил, что возвращающиеся из Португалии не будут подвергаться карантину. Однако власти Уэльса и Шотландии предпочли ввести для этих людей двухнедельную самоизоляцию.

В Румынии, где уже зарегистрированы свыше 90 тысяч инфицированных, университеты начинают учебный год в обычном режиме, открывая кампусы и аудитории для студентов.

В Греции начал действовать двухнедельный карантин в лагере беженцев на острове Лесбос. В середине недели там был обнаружен первый инфицированный. В этом центре приёма, рассчитанном на две с половиной тысячи человек, в настоящий момент в скученных условиях живут почти 13 тысяч мигрантов.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2020 года.