CBS News – Трамп решил урезать финансирование «беззаконных» городов — власти Нью-Йорка советуют ему не появляться в городе

04.09.2020, 15:10, Новости дня

Президент США поручил своим чиновникам найти способ урезать федеральное финансирование Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда за то, что в этих городах допускается «беззаконие», передаёт CBS News. В ответ на это губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что Трамп настолько ненавистен местным жителям, что не сможет пройтись по улице без армии телохранителей, а мэр Билл де Блазио пригрозил Белому дому судом.

Начнём с реакции руководителей города и штата на угрозу президента Трампа лишить финансирования несколько крупных городов, включая Нью-Йорк. Президент заявил, что отберёт миллиарды долларов на основании, как он выразился, «беззаконного поведения». Репортаж корреспондента CBS News Джессики Мор.

Редкий момент согласия: мэр де Блазио присоединился к губернатору Куомо, осудившему очередную угрозу президента Трампа в адрес города Нью-Йорка.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Президент Соединённых Штатов, рождённый в Нью-Йорке, угрожает забрать у этого города федеральное финансирование, в то время как мы по-прежнему в тисках этого кризиса. Это просто бессмыслица.

В приказе, датированном этой средой, президент поручил федеральным чиновникам найти способы урезать финансовые ресурсы городов, подконтрольных демократам. Речь идёт о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде. В приказе говорится, цитирую: «Моя администрация не допустит, чтобы города, позволяющие себе скатываться в беззаконие, финансировались за счёт федеральных налогов».

В приказе подробно говорится о росте преступности в Нью-Йорке, резкой критике подвергается согласие мэра урезать бюджет нью-йоркского департамента полиции на миллиард долларов.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО: Ваши высказывания на эту тему не имеют большого значения, потому что уже высказался Верховный суд: президент Соединённых Штатов не может вмешиваться в федеральное финансирование городов и штатов просто потому, что ему захотелось. У нас в этой стране есть законы. Итак, если вы будете настойчиво пытаться отказать Нью-Йорку в финансировании, которое поддерживает функционирование города в разгар нынешнего кризиса, мы увидимся с вами в суде. И мы опять победим вас в суде.



Губернатор Куомо назвал президента Трампа «посмешищем», желающим «убить Нью-Йорк», и добавил, что ему (Трампу. — ИноТВ) здесь больше не рады.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Он не может вернуться в Нью-Йорк. Не может! Он что, пройдёт по улицам Нью-Йорка? Какие там телохранители, нужна целая армия, если он намерен пройтись по улицам Нью-Йорка!



Многие задаются вопросом о том, законен ли вообще этот беспрецедентный шаг. Ведь деньги для штатов выделяет конгресс, а не президент. Куомо называет этот шаг политическим трюком, но пока не говорит, собирается ли Нью-Йорк подать в суд на администрацию, если та действительно попытается урезать финансирование.

Джессика Мор, CBS 2 News, Манхэттен.

Мэры четырёх названных городов сегодня выступили с заявлением, в котором говорится: «Наши города и миллионы американцев, которых мы представляем, не пешки в политической игре президента Трампа».

Дата выхода в эфир 03 сентября 2020 года.