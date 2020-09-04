France 24 – Швеция следит за исследованиями по маскам, но идёт своим путём

04.09.2020, 15:10, Новости дня

С самых ранних этапов пандемии Швеция в отличие от других стран не спешила вводить рекомендации о ношении масок. И до сих пор шведские врачи настаивают на том, что это не нужно делать, хотя и следят за исследованиями на эту тему, передаёт France 24.

Сделанные вручную маски висят на уличном прилавке этого магазина в Стокгольме, но очень мало кто носит их на улице. Шведские власти не рекомендуют носить маски для предупреждения распространения коронавируса. Владелица магазина не согласна.

ДЖЕННИ ОЛСОН, владелица магазина Froken Sot: Мне это кажется отчасти странным. Швеция — маленькая страна, и она считает, что знает лучше, чем весь остальной мир. Это очень странно.

Франция, Греция, Испания и Италия входят в число стран, где рекомендовано ношение масок в общественных местах. Но руководители здравоохранения Швеции говорят, что нет доказательств, достаточных, чтобы подтвердить их эффективность.

АНДЕРС ТЕГНЕЛЛ, государственный врач-эпидемиолог в Швеции: Сейчас нет никаких причин что-то вводить. Мы продолжаем следить как за изменением ситуации в Швеции, так и за новыми исследованиями по маскам.

Ещё на начальном этапе пандемии Швеция взяла на вооружение иной подход и в отличие от своих европейских соседей не стала вводить карантин, рестораны и предприятия оставались открыты. В стране умерло почти 6 тысяч человек, в основном это пожилые люди. И хотя у Швеции стабильно высокий уровень распространения вируса в обществе, число выявленных случаев с июня постоянно снижается.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.