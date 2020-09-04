Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ

04.09.2020, 15:08, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ, а также о необходимости принятия мер в связи с этим.

Шойгу сообщил по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ, что на встрече были обсуждены «возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств», передает РИА «Новости».

Он добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса. Также они договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом – первые совместные учения пройдут в рамках маневров «Кавказ-2020».

В каком именно формате пройдут первые совместные учения, пока не уточняется.

Также в совместном коммюнике министры обороны назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил пересмотреть международное сотрудничество по биолабораториям.