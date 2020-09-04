Педагог в США призналась, что всю жизнь притворялась чернокожей

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04.09.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПедагог Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг заявила, что всю жизнь притворялась чернокожей, хотя на самом деле естественный цвет ее кожи – белый.

Доцент вуза писала работы об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Круг является специалистом по истории афроамериканцев.

В одной из своих последних публикаций она созналась, что всю жизнь лгала о своем цвете кожи.

«В течение своей взрослой жизни я все больше и больше старалась избегать моего опыта – ребенка из еврейской семьи в пригороде Канзаса – под различными вымышленными идентичностями чернокожих, на которые у меня не было права», – отметила она.

В разное время Круг представлялась выходцем из северной части Африки, жительницей Бронкса родом из Карибского моря и при помощи таких манипуляций выстраивала отношения с другими людьми.

«Люди боролись вместе со мной и за меня, а присвоение афро-карибской идентичности не только полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и колониально, но и означает, что я надувала тех, кого я люблю», – призналась педагог.

Круг объяснила свое притворство психологической травмой из детства и проблемами с психикой.

«Я построила свою жизнь на жестокой лжи, направленной против чернокожих, и лгала при каждом вдохе. Ни в одном языке нет слов, чтобы выразить глубину моего раскаяния, но опять же: их не должно быть. Дело, как и всегда, не в словах», – отметила преподаватель.

В июле в США общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за выставление молодого африканца на обзор в обезьяннике в 1906 году.



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