 

В Минске заявили о начале гибридной войны между Западом и Белоруссией

04.09.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСтраны Запада начали гибридную войну против Белоруссии после неудачной попытки осуществить в стране «цветную революцию», сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

Хренин сообщил об этом на совместном заседании глав ведомств государств-участников Содружества независимых государств, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, передает ТАСС.

«Сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления», – указал он.

Хренин подчеркнул, что ведется «жесткая борьба за завоевание информационного превосходства».

Министр указал также, что деструктивные силы в Белоруссии при поддержке извне попытались неконституционным путем сменить власть в стране, передает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского оборонного ведомства.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», – сказал он.

Министр отметил, что благодаря слаженным действиям органов госуправления государство удалось спасти от беззакония и произвола.

Ранее Минск заявил о предотвращении в Белоруссии украинского сценария цветной революции.



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