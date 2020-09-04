 

«Если врач назначил гомеопатию, бегите» – доктор Фил о критериях выбора специалиста

04.09.2020, 14:56, Разное


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По словам Филиппа Кузьменко, хороший врач не может назначить биологически активные добавки в качестве лечения от какого-либо заболевания. Разве что с формулировкой «это вам не поможет, но теоретически может оказать положительный эффект, поэтому если у вас есть лишние деньги, можете его принимать».

«Без этой важной ремарки врач, который говорит, что у вас заболевание А, поэтому я назначаю вам БАДы — это не специалист, а человек, который на вас зарабатывает, либо вообще ничего не лечит», – отметил эксперт

Доктор Фил также настоятельно рекомендует держаться подальше от врача-антипрививочника. Если специалист отговаривает вас от вакцинации, это означает, что он не знаком с пониманием того, что такое прививки.

«И конечно, гомеопатия. Если врач назначает вам гомеопатический препарат — бегите», – подчеркнул Филипп Кузьменко.

Эксперт также перечислил группы «фуфломицинов» – препаратов, не имеющих доказанной эффективности. Принимать «лекарство», которое не помогает, но вы прочитали о нем в интернете — это все равно что лечить гепатит куриными крылышками по совету соседки, считает врач. Подтвердить эффективность любого препарата могут только научные исследования, результаты которых обязательно должны быть опубликованы в авторитетных медицинских журналах..

«Например, не стоит покупать лекарства, которые якобы помогают быстро излечить простуду. Речь не о гриппе, а об ОРВИ. Принимать все эти противовирусные препараты нет никакого смысла», – утверждает Филипп Кузьменко.

К числу «фуфломицинов» Доктор Фил также отнес ноотропы, которые обещают сделать вас умнее, улучшить память и вылечиться от инсульта. Эти группы препаратов помогают разве что их производителям стать богаче.

«Сейчас снова стала популярна тема витаминов: осень, иммунитет просел, витаминов не хватает, надо их принимать. Это тоже глупость полнейшая, потому что все необходимые нам витамины мы принимаем каждый день с едой, если только не питаться хлебом и водой. От авитаминоза вы защищены на сто процентов. Витамины нужны нам в микродозах и абсолютно их необязательно их принимать в большом количестве», – заключил эксперт.



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