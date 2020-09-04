Путин обсудил с Совбезом предстоящий визит Лукашенко в Москву

04.09.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Минск 3 сентября, а также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались итоги визита председателя правительства РФ в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

«Приглашенный на совещание генпрокурор РФ Игорь Краснов информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств. (…) Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему», – сказал персс-секретарь Путина.

Песков отметил, что Конституция гарантирует судебную защиту прав и интересов граждан, а потерпевшим обеспечивает доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба. При этом, согласно данным социологических исследований, почти половина пострадавших не обращаются за помощью в правоохранительные органы.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Накануне Мишустин посетил Минск, где встретился с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев пояснил, что визит Мишустина в Минск был посвящен «очень содержательной, профессиональной повестке, которая позволит обеспечить и поддержать задачи по энергобезопасности в Белоруссии, позволит расширить доступ белорусских товаров на емкий, масштабный российский рынок».

Кроме того, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ближайшие пару недель в Москве состоится встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.