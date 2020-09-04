 

Трамп отрицает, что назвал «неудачниками» погибших в Европе американских военных

04.09.2020, 14:40, Новости дня

Президент Дональд Трамп категорически опроверг утверждения о том, что он пренебрежительно отзывался о захороненных в Европе американских военнослужащих и отказался посетить американское кладбище во время поездки во Францию в 2018 году.

По словам журнала Atlantic, Трамп назвал «неудачниками» морских пехотинцев, похороненных на американском кладбище под Парижем.

В четверг Трамп заявил журналистам, что это утверждение не соответствует действительности.

«Это полная ложь… Это позор», – сказал Трамп, добавив, что никто не сделал для вооруженных сил США столько, сколько он.

Президент пояснил, что ему не удалось посетить кладбище, потому что из-за погоды нельзя было полететь туда на вертолете, а на автомобиле пришлось бы долго ехать через очень оживленные районы Парижа, и Секретная служба была против.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сказал: «Если разоблачения в сегодняшней статье Atlantic являются правдой, то это очередное свидетельство того, насколько глубоко мы с президентом Трампом расходимся во мнениях относительно роли президента Соединенных Штатов».



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