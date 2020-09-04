Турция и Греция проведут переговоры по ситуации в Средиземном море

04.09.2020, 14:40, Новости дня

Турция и Греция договорились провести переговоры с целью предотвращения инцидентов, в то время как Турция проводит крупные военно-морские учения в водах восточного Средиземного моря, на которые претендует Греция.

В последнее время нарастали опасения по поводу конфронтации между двумя членами НАТО, поскольку дипломатические усилия не приносили результатов, пока генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не выступил с заявлением в четверг.

«После моих переговоров с лидерами Греции и Турции две страны согласились вступить в технические переговоры в НАТО, чтобы создать механизмы урегулирования военных конфликтов с целью снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье», – говорится в заявлении Столтенберга.

Турция и Греция, являющиеся союзниками по НАТО, категорически расходятся во мнениях относительно притязаний на запасы природного газа в восточной части Средиземного моря и протяженности их континентальных шельфов.

В преддверии двухнедельных военно-морских учений, которые начались во вторник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес Греции, обвинив ее в «бандитизме и пиратстве».