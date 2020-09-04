Световое шоу 2198 дронов в Петербурге установило мировой рекорд

04.09.2020, 14:23, Разное

Масштабная акция прошла в память о Победе над фашизмом. Организатором красочного шоу выступила компания Geoscan при поддержке исполнительной дирекции Года памяти и славы.

2198 беспилотников синхронно поднялись в небо и начали выстраиваться в различные фигуры, отражающие подвиг советских бойцов в годы Великой Отечественной войны. Размер самой большой фигуры достиг 600 метров.

Все участвовавшие в шоу дроны собраны в Петербурге руками местных специалистов. Именно поэтому для масштабного представления была выбрана северная столица.

Шоу дронов завершает серию памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Второй мировой войны, отметила глава исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова.

По ее словам, нужны новые, интересные форматы для привлечения молодого поколения к изучению истории своей страны. “Мы стараемся рассказать им о важных, малоизвестных событиях истории России с помощью новых технологий и форматов, которые им близки”, – рассказала она.

Вторая мировая война завершилась 3 сентября 1945 года. Решающий вклад в победу внесла Красная армия. После разгрома гитлеровской Германии советские войска направились на Дальний Восток и молниеносно разгромили японскую Квантунскую армию. В операции приняли участие более 1,5 миллиона красноармейцев.

Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Запланировано более 180 ключевых мероприятий. Они призваны донести ценности Победы и сохранить историческую память, привить молодому поколению гордость за свою страну и уважение к ее истории.