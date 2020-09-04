Эксперт заявил об отказе ЕС ввести санкции против Лукашенко: Позволит выйти сухим из воды

04.09.2020, 14:23, Разное

В середине августа министры иностранных дел стран Европейского союза объявили о создании санкционного списка официальных лиц Белоруссии, ответственных за насилие над протестующими. Западные дипломаты рассказали, что переговоры были сложными, так как каждая кандидатура на включение в перечень должна быть принята единогласно.

Примечательно, что несколько стран выступили против введения ограничений в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. В поддержку политика высказались его коллеги из Германии, Италии и Франции. Они объяснили, что каналы коммуникации с президентом должны оставаться всегда открытыми, а санкции могут только усугубить ситуацию в Белоруссии.

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – настаивают на включении Лукашенко в санкционный список ЕС. Не дождавшись заявления Бельгии, они ввели ограничения против главы Белоруссии и еще 30 лиц. Им запретили въезд на пять лет. Однако такое поспешное решение вряд ли поддержат другие европейские государства, сообщает Die Welt.

“Все сводится к тому, что ЕС позволит минскому диктатору выйти сухим из воды”, – выразил мнение журналист Кристоф Б. Шильтц.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, протесты в Белоруссии начались сразу после президентских выборов. Многие жители страны остались недовольны тем, что победу вновь одержал Александр Лукашенко. В крупных городах акции протеста жестко подавлялись силовиками. Десятки людей пострадали. Известно по меньшей мере о двух погибших.