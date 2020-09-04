“Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое”. В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике

04.09.2020, 14:11, Новости дня

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото в цельном черном купальнике. Она позировала на фоне моря.

“Фотоотчет с отдыха – мой Instagram смотрит мама. Мама, я люблю тебя”, – написала она.

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Фотоотчет с отдыха – мой Инстаграмм смотрит Мама – мама, я люблю тебя)

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 3 Сен 2020 в 6:05 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

“Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое”, – написал fucku_man3540.

“Фигура – отпад”, – заявила timoshchuk.lesia.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”, “Небо. Самолет. Девушка”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.