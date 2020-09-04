 

“Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое”. В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике

04.09.2020, 14:11, Новости дня

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото в цельном черном купальнике. Она позировала на фоне моря.

“Фотоотчет с отдыха – мой Instagram смотрит мама. Мама, я люблю тебя”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фотоотчет с отдыха – мой Инстаграмм смотрит Мама – мама, я люблю тебя)

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 3 Сен 2020 в 6:05 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

“Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое”, – написал fucku_man3540.

“Фигура – отпад”, – заявила timoshchuk.lesia.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”, “Небо. Самолет. Девушка”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

10.08 / Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden

04.09 / Euronews – тревожная осень в Европе — коронавирус не отступает

21.08 / Ренессанс коньяка “Жан-Жак”: новый виток любви потребителей

14.07 / Собчак раскритиковали за использование кадров с акции в поддержку Сафронова в рекламе

26.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

13.08 / Дочь рассказала о состоянии певицы Легкоступовой

16.07 / Госдепартамент объявил о санкциях за участие в финансировании «Исламского государства»

03.08 / Вдову рэпера Картрайта решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

12.08 / Азербайджан и Венесуэла поздравили Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска