Владимир Кличко прошелся по подиуму в форме охранника
04.09.2020, 14:08, Новости дня
Украинский боксер Владимир Кличко, завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, вышел на подиум Украинской недели моды и продефилировал в форме муниципальной охраны.
Фотографии с модного показа были опубликованы на официальном сайте мероприятия.
Спортсмен был одет в кожаную жилетку, футболку с принтом украинского орнамента и штаны с защитными нашивками на коленях и голени. На ногах у него были черные ботинки, на голове бейсболка.
Отмечается, что создание новой формы муниципальной охраны – это совместный проект городских властей Киева и украинских дизайнеров Владимира Демчинского, Кирилла Харитонцева, Софии Русинович и Ядвиги Нетикши.
Также дизайнеры представили наряды для работников метро, скорой помощи, Киевпасстранса и Киевзеленстроя.
По информации на сайте, инициатором создания коллекции выступил мэр Киева Виталий Кличко.
В феврале модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, представил в Париже коллекцию одежды «История любви» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».
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