 

Владимир Кличко прошелся по подиуму в форме охранника

04.09.2020, 14:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинУкраинский боксер Владимир Кличко, завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, вышел на подиум Украинской недели моды и продефилировал в форме муниципальной охраны.

Фотографии с модного показа были опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Спортсмен был одет в кожаную жилетку, футболку с принтом украинского орнамента и штаны с защитными нашивками на коленях и голени. На ногах у него были черные ботинки, на голове бейсболка.

Отмечается, что создание новой формы муниципальной охраны – это совместный проект городских властей Киева и украинских дизайнеров Владимира Демчинского, Кирилла Харитонцева, Софии Русинович и Ядвиги Нетикши. 

Также дизайнеры представили наряды для работников метро, скорой помощи, Киевпасстранса и Киевзеленстроя.

По информации на сайте, инициатором создания коллекции выступил мэр Киева Виталий Кличко.

В феврале модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, представил в Париже коллекцию одежды «История любви» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». 



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