 

Диетолог назвал топ-5 продуктов, продлевающих молодость

04.09.2020, 13:53, Разное

Российский диетолог Михаил Гинзбург назвал топ-5 продуктов, продлевающих молодость. Врач утверждает, что зелёный чай, оливковое масло, семена льна, рыба и горький шоколад необходимо включить в постоянный рацион.
По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в топ-5 суперпродуктов лидирует зелёный чай, его ещё называют напитком красоты и молодости. Это отличное тонизирующее средство славится высоким содержанием витаминов и является мощным антиоксидантом, что замедляет процесс старения организма. Михаил Гинзбург рекомендует выпивать около трёх чашек зелёного чая в сутки. Доктор медицинских наук отметил, что в пятёрку суперпродуктов, которые являются рекордсменами по омоложению организма, входят оливковое масло, семена льна и рыба (морской окунь, карп, скумбрия, лосось). В их составе находится кладезь полезных ненасыщенных жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием, а в рыбе вместе с полезными жирами содержатся ещё и жирорастворимые витамины.

Замыкает пятерку лидеров горький шоколад – отличный источник антиоксидантов и минералов. Он избавляет от депрессии, защищает сосуды от прогрессирования атеросклероза и от сердечно-сосудистых заболеваний, снижает артериальное давление, предотвращает инсульт и помогает при кашле. Также данный вид шоколада с низким содержанием сахара может помочь в борьбе с диабетом, так как улучшает работу эндотелия (клеток, образующих внутренний слой кровеносных сосудов) и повышает чувствительность к инсулину. Что касается фастфуда, сладкой газированной воды и выпечки, то медик не рекомендует их употреблять в пищу, потому что эти продукты разрушают организм.



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