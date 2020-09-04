Украина призвала Запад наказать Россию из-за ситуации с Навальным

04.09.2020, 13:48, Новости дня

Западные страны должны наказать Россию после ситуации с госпитализацией блогера Алексея Навального в виде новых санкций и пересмотра политики в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток – 2», – цитирует «Интерфакс» Кулебу.

По его словам, несмотря на позитивные отношения Украины и Германии, позиции стран относительно газопровода расходятся.

Министр подчеркнул, что в случае завершения проекта, РФ сможет зарабатывать огромные деньги и инвестировать их «в частности, в свои агрессивные действия как в середине страны, так и вне нее».

Также Кулеба добавил, что ситуация с Навальным не должна оставаться безнаказанной, потому что «безнаказанность только побуждает Россию к новым агрессивным действиям».

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев указал, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а утверждать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.