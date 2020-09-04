По факту гибели сбежавшего воспитанника интерната на Сахалине началась проверка

04.09.2020, 13:48, Новости дня

На Сахалине 11-летний воспитанник дома-интерната для умственно отсталых сбежал и погиб, прокуратура региона начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц ГКУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в том числе по соблюдению порядка нахождения воспитанников в учреждении, обеспечении их безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Следственное управление СК по Сахалинской области уточнило, что ребенка поместили в учреждение в 2018 году на три года.

«3 сентября малолетний в соответствии с распорядком трудового дня находился на прогулке и через ограждение интерната самовольно покинул территорию учреждения. В результате поисковых мероприятий поздно вечером тело мальчика обнаружено в реке Тымь, расположенной на расстоянии примерно 800 метров от территории дома-интерната, смерть ребенка наступила в результате утопления», – отметили в СК.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники интерната оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей, что повлекло гибель ребенка. Возбуждено уголовное дело.

В декабре 2019 года в Приморье ребенок застрелил сестру во время игры с ружьем, погибшей девочке было четыре года.