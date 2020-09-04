Мнение: “Девяностые”. Дмитрий Костенко

04.09.2020, 13:44, Разное

Крайне примечательное интервью одного из антисоветских левых, которые поддерживали Перестройку, а потом столкнулись с последствиями дел рук своих.

Этот ролик открывает серию интервью «Девяностые» о трагическом периоде истории нашей страны, во время которого завершение реставрации капитализма привело к социальной катастрофе, затронувшей почти каждую семью.

В первом интервью легендарный активист левого движения Дмитрий Костенко рассказал о начале своей политической деятельности в рядах анархистов еще во время «перестройки» и последующих событиях, когда победившие буржуазные силы легко отмахнулись от своих бывших союзников из «антисоветских левых», а коммунистическим ортодоксам и той части активистов, которые не считали режим Ельцина верхом «демократии», пришлось продолжить политическую деятельность в крайне неблагоприятных условиях.

«Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще.

Начался новый виток разоблачения «культа личности Сталина». Но не эмоциональным выкриком, как это сделал Хрущев, а с четким подтекстом: преступник не только Сталин, но и сама система преступна.» (с) Яковлев

Сама история отнюдь не нова. Сразу вспоминаются украинские левые за евромайдан, которые также пожали плоды своих теоретических ошибок по полной программе. Некоторые анархисты и вовсе тогда мутировали до участников карательных батальонов.

Ну а так, довольно много интересных деталей о левых конца 80-х и 90-х годов.

И еще на тему левых.

1. Симулятор главы горкома партии – https://sam-newberry.livejournal.com/1200243.html (занимательная игра, где вам в роли главы горкома в некой социалистической стране, предстоит решать проблемы города и не только) – по отзывам друзей и знакомых, неплохой проект, сам пока не пробовал.

2. Министр иностранных дел Китая Ван И о китайской внешней политике и антикитайской пропаганде – https://vk.com/wall-156278021_13382 (достаточно дипломатичный и обтекаемый ответ) Сюда же можно отнести материал про ответ Китая на санкции США https://rusplt.ru/policy/otvet-kitaya-na-kholodnuyu-5f4e164d.html

3. Шарий, Шифрин и "Колыма" Дудя – https://youtu.be/rqSjtVOfjR4 (неплохой ролик от Тубуса (вышел еще в августе, но до полного просмотра добрался только на днях). О различных гранях антисоветизма

4. Антикоммунизм в цветных революциях – https://prorivists.org/48_belarus2/ Взгляд украинских марксистов на протесты в Белоруссии

5. Об участие в автопробеге в поддержку Лукашенко – https://maksim-orlov.livejournal.com/59492.html (к вопросу о том, что "все участники автопробегов проплачены".

6. Президент с автоматом. Признак силы или слабости – https://rusplt.ru/policy/prezident-s-avtomatom-v-5f47664d.html – О том, как оценивать Лукашенко бегающего с автоматом.