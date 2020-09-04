 

Собянин предупредил о новом всплеске коронавируса в Москве

04.09.2020, 13:43, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об угрозе нового всплеска коронавируса COVID-19. Градоначальник пояснил, что всему виной – начало осени.

Он отметил, что с окончанием летнего периода в город начнут возвращаться дачники. Кроме того, с началом учебного года в Москву будут приезжать студенты и школьники: плотность людей станет выше и они начнут чаще пересекаться, что является фактором риска новых заражений. Собянин заявил, что в случае возникновения вспышек КОВИДа на предприятиях и в образовательных учреждениях они могут быть временно закрыты, а работники и учащиеся – переведены на “удалёнку”, сообщает телеканал “Царьград”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

17.07 / Мнение: Армяно-азербайджанский конфликт и турецкий фактор

12.08 / НЛО появился над Буэнос-Айресом прямо во время утреннего прогноза погоды

11.08 / В Беларуси освободили журналиста «Медузы» Максима Солопова

29.06 / Путин грозится забрать «подарки от русского народа»?!

02.07 / Диетолог назвала продукты, вызывающие изжогу

27.07 / Мельникова из “Папиных дочек” показала белокурого сына со спины

14.07 / В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех

17.08 / Грустная история о маленькой Кэти Корриган, не нашедшей покоя и после смерти

01.09 / Сын Бари Алибасова отказывается делить имущество с Федосеевой-Шукшиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска