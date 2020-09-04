 

Скорость скачивания данных в Starlink достигла свыше 100 мегабит в секунду

04.09.2020, 13:17, Разное

В компании SpaceX заявили, что скорость скачивания в «интернете от Илона Маска» Starlink превысила 100 мегабит в секунду. В такой сети можно комфортно смотреть фильмы в HD-формате или играть в компьютерные игры, но создатели инновационной Сети утверждают, что эти показатели еще далеки от ожидаемых результатов.
После 12 запуска очередной партии спутников Starlink их общее количество на орбите Земли составило 700 единиц. Последнюю трансляцию комментировала Кейт Тайс, она отметила, что запуск оказался успешным, поскольку им удалось обеспечить «сверхнизкую задержку» и увеличить скорость скачивания данных из интернета SpaceX.

По задумке Илона Маска, для создания работоспособной Сети Starlink необходимо запустить в космос 12 000 спутников. Собой они представляют небольшие аппараты, чья масса составляет 260 килограммов, с электростатическими двигателями для совершения маневров и схода с орбиты. Коммерческие услуги по доступу к своему интернету компания SpaceX планирует оказывать уже в 2021 году.



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