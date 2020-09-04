Власти Москвы приняли решение об удвоении метро

04.09.2020, 13:08, Новости дня

Власти Москвы приняли решение об удвоении московского метро, 70% программы уже принято, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Собянин сообщил, что «мы приняли решение об удвоении московского метро». На данный момент уже 70% этой программы принято, «будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», передает РИА «Новости».

Также власти Москвы продолжат развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и с близлежащими регионами, в том числе с Подмосковьем. В российской столице работают уже над третьим центральным диаметром и над четвертым, создавая новые магистральные пути.

Мэр также отметил, что в целом восстановление экономики Москвы идет быстрее, чем ожидалось: «Торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы. Плюс помогло, конечно, ваше решение по льготным ипотечным кредитам, просто взрывной рост привлечения инвестиций в эту отрасль. Поэтому в целом должен сказать, что восстановление идет быстрее, чем мы ожидали».

При этом нельзя закрывать глаза на огромное количество проблем у целого ряда предприятий.

«Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы – это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются еще проблемы, в годовом обороте они не добирают деньги. Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены. Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе», – добавил Собянин.

По его мнению, до конца 2020 года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, но это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в городе.

В свою очередь Владимир Путин отметил вклад команды мэра Москвы в улучшение жизни города и сказал, что от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей России.

«Искренне желаю вам успехов и надеюсь, что ваши результаты в своей практической ежедневной жизни будут чувствовать миллионы москвичей», – добавил президент.

Ранее сообщалось, что Москва вышла из первой пятерки городов с самым загруженным трафиком.