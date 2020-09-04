 

Британские ученые заявили о прорыве в поисках внеземной жизни в Млечном Пути

04.09.2020, 12:53, Разное

Ученые из британского Манчестерского университета, считают, что благодаря применению новых аналитических методов, использующихся во время анализа астрономических данных, им удалось достичь прорыва в поиске внеземной разумной жизни в пределах галактики Млечный Путь. Результаты их исследования появились в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
В своем новом проекте исследователи привели улучшенные результаты после повторного анализа данных, полученных при помощи космического телескопа Gaia. Список звезд с признаками возможного наличия рядом с ними разумных внеземных цивилизаций был увеличен в 200 раз. Хотя от общего числа их количество составляет всего 0,04 процента, но даже такие показатели астрофизики называют прорывными.

Автор исследования Барт Влодарчик-Срока отметил, что новые аналитические методы позволяют находить гипотетическую инопланетную жизнь, умеющую использовать радиоволны для связи. Поэтому в своих изысканиях исследователи не учитывают существование возле звезд примитивных форм жизни, поскольку ее ищут иначе. Кроме того, имеется ограничение в использовании аналитических методов. Оно заключается в том, что проверить можно лишь звездные системы, удаленные от Солнца на расстояние в 10 000 световых лет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / На митинг в поддержку Александра Лукашенко вышел 1 миллион человек

30.07 / Мнение: «Завоз террористов»

20.05 / Медицина: Брокколи и перец чили оказались источником противораковых средств

03.07 / Мнение: Ефремов отказался признавать вину в ДТП

01.08 / Эксперты рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом медиками по сравнению с пациентами

08.08 / Мнение: Два соглашения

23.07 / Нутрициолог Елена Губанова рассказала, как сбросить лишний вес после самоизоляции

12.07 / Крик латвийской души: бани в поселках закрыты — вымрем от грязи и блох

30.07 / Суд отказал бывшему директору “Уральских пельменей” во взыскании денег с коллектива

06.07 / В Твери закрасили граффити с портретом Солженицына на фасаде пятиэтажки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска