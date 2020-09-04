Британские ученые заявили о прорыве в поисках внеземной жизни в Млечном Пути

04.09.2020, 12:53, Разное

Ученые из британского Манчестерского университета, считают, что благодаря применению новых аналитических методов, использующихся во время анализа астрономических данных, им удалось достичь прорыва в поиске внеземной разумной жизни в пределах галактики Млечный Путь. Результаты их исследования появились в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В своем новом проекте исследователи привели улучшенные результаты после повторного анализа данных, полученных при помощи космического телескопа Gaia. Список звезд с признаками возможного наличия рядом с ними разумных внеземных цивилизаций был увеличен в 200 раз. Хотя от общего числа их количество составляет всего 0,04 процента, но даже такие показатели астрофизики называют прорывными.

Автор исследования Барт Влодарчик-Срока отметил, что новые аналитические методы позволяют находить гипотетическую инопланетную жизнь, умеющую использовать радиоволны для связи. Поэтому в своих изысканиях исследователи не учитывают существование возле звезд примитивных форм жизни, поскольку ее ищут иначе. Кроме того, имеется ограничение в использовании аналитических методов. Оно заключается в том, что проверить можно лишь звездные системы, удаленные от Солнца на расстояние в 10 000 световых лет.