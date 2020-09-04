Эксперт объяснил призыв Трампа к массовому преступлению на выборах в США

04.09.2020, 12:48, Новости дня

«Демократы выступают за либерализацию избирательного законодательства, что позволит им проводить фальсификации на выборах», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал призыв президента США к американцам, которые проголосуют по почте, прийти на избирательные участки и попытаться проголосовать во второй раз.

«Трамп довольно давно критикует почтовое голосование, потому что оно может стать причиной фальсификаций. Поэтому президент призывает своих сторонников избегать голосования по почте. В противном случае стоит пройти на избирательный участок и проверить, зафиксирован ли твой голос», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что ранее было немало прецедентов, когда на почте терялись бюллетени. Также зафиксированы случаи, когда одному человеку приходило сразу несколько бюллетеней для предыдущих владельцев его дома. «Таких случаев было достаточного много, потому позиция Трампа понятна», – добавил эксперт.

В целом почтовое голосование существует в США давно, продолжил собеседник. «Но исторически предполагалось, что для голосования по почте нужна уважительная причина. Например, ты служишь где-нибудь в Ираке, или у тебя бизнес-командировка. Сейчас же использование этого формата голосования продиктовано эпидемиологической обстановкой», – отметил американист.

«Понятно, что демократы больше всего выступают за голосование по почте и либерализацию избирательного законодательства. В некоторых штатах они в свое время отменили проверку документов на участках. А в Калифорнии, если вас нет в списке избирателей – вы можете без каких-либо процедур туда вписаться», – рассказал эксперт.

«Демократы называют это расширением избирательного права, но по факту это просто способ проводить фальсификации, на которые они очень рассчитывают», – заключил Дудаков.

Ранее социальная сеть Twitter скрыла два сообщения президента США Дональда Трампа, в которых американский лидер призвал проголосовавших по почте американцев сходить на избирательный участок и попытаться проголосовать на президентских выборах во второй раз.

Трамп объяснил, что таким образом избиратели смогут «убедиться, что отправленный по почте бюллетень подсчитан». «Если это произошло, то проголосовать [вторично] вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он (бюллетень) не был учтен, голосуйте – это право гражданина», – написал американский лидер в своем Twitter.

«Этот «твит» нарушил правила Twitter по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права», – указано вместо текста обоих сообщений. При этом пользователи могут прочитать текст опубликованного Трампом сообщения, кликнув на слово «посмотреть».

Трамп считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Напомним, ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию России, находясь в Израиле.

Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, женщина, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды участвовала в процедуре голосования. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования», передает РИА «Новости».

Ранее политолог Петр Кирьян, комментируя решение СК возбудить уголовное дело против россиянки, которая обманным путем несколько раз приняла участие во всероссийском голосовании, заявил, что Ильинская сознательно нарушала закон.