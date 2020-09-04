Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль

04.09.2020, 12:48, Новости дня

Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.

Сообщается, что корабль некоторое время будет летать по орбите Земли, после чего вернется обратно.

«Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

Напомним, в июле Китай запустил в космос зонд для изучения Марса.