Жуткое столкновение двух автобусов в Анапе: одна из пострадавших скончалась

04.09.2020, 12:43, Разное

В пятницу в Анапе произошло столкновение двух автобусов. Один из них был вахтовым, другой – заказным.

Инцидент произошел на объездной дороге неподалеку от поселка Витязево. В одном из автобусов ехали два человека, в другом – девять. В результате пострадали девять человек, восемь из которых были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших скончалась, сообщает RT.