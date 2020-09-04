 

Собянин привился от коронавируса российской вакциной

04.09.2020, 12:43, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин привился от COVID-19 отечественной вакциной Гам-КОВИД-Вак. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе видеоконференции.

Собянин отметил, что сделал это, в том числе, – чтобы развеять недоверие к российскому препарату среди коллег. Градоначальник подчеркнул, что прошел уже большую часть вакцинации и чувствует себя “нормально”. На вопрос Путина о том, не поднялась ли у политика температура, столичный мэр ответил отрицательно. Однако Собянин сообщил, что у него появилась небольшая головная боль, пишет RT.



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