Мнение: О роли Навального и «носа Путина» в том, что происходит в Беларуси…

04.09.2020, 12:41, Разное

И как я сам не обратил внимания на то, что заметили бдительные блогеры? Речь про второе дно заявления Александра Лукашенко в разговоре с премьер-министром Россиии Михаилом Мишустиным о том, что «фальсификация отравления Навального», оказывается, была совершена для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Выходит, что Лукашенко сказал, что у Путина есть не отбитое желание «сунуть нос в дела Беларуси»?

Но мне интересно не только заявление Лукашенко, но и то, как визит Михаила Мишустина в Минск повлияет на граждан Беларуси, протестующих против того, что Лукашенко уже 26 лет руководит страной и уходить не собирается?

Люди поймут, что сопротивление бесполезно и начнется массовая эмиграция? Кто-то уйдет во внутреннею эмиграцию, приспособится, а кто-то просто уедет из страны до более оптимистичных времен? Или наоборот, на улицу начнут выходить и те, кто раньше отсиживался, рассчитывая, что и без него справятся?

Фотография отсюда