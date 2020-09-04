 

Мнение: О роли Навального и «носа Путина» в том, что происходит в Беларуси…

04.09.2020, 12:41, Разное

И как я сам не обратил внимания на то, что заметили бдительные блогеры?  Речь про второе дно заявления Александра Лукашенко в разговоре с премьер-министром Россиии Михаилом Мишустиным о том, что «фальсификация отравления Навального», оказывается, была совершена для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Выходит, что Лукашенко сказал, что у Путина есть не отбитое желание «сунуть нос в дела Беларуси»?

Но мне интересно не только заявление Лукашенко, но и то, как визит Михаила Мишустина в Минск повлияет на граждан Беларуси, протестующих против того, что Лукашенко уже 26 лет руководит страной и уходить не собирается?

Люди поймут, что сопротивление бесполезно и начнется массовая эмиграция? Кто-то уйдет во внутреннею эмиграцию, приспособится, а кто-то просто уедет из страны до более оптимистичных времен? Или наоборот, на улицу начнут выходить и те, кто раньше отсиживался, рассчитывая, что и без него справятся?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Гасан Гусейнов возглавит комиссию по реформе русского языка

07.08 / Игра на выживание

02.07 / Психологи рассказали об особенностях полового созревания подростков

21.07 / Мнение: Сколько работают россияне, господдержка каршеринга и лидерство по числу квартир

19.08 / Личное: Откуда бабки у Михальчик?

01.07 / Схематоз

26.06 / ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала “Это мы”

19.08 / Юлия Савичева впервые показала лицо 3-летней дочери Анны

12.08 / Медики назвали продукты, помогающие снизить высокое артериальное давление

25.06 / Догнать и перегнать Alphabet

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска