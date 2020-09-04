Выдававший себя за английского шпиона новосибирский бомж нанес бюджету убытки на 400 тыс. долларов

04.09.2020, 12:31, Разное

Выдававшему себя за британского шпиона 55-летнему Ипполиту Харитонову, бездомному уроженцу Новосибирска, грозит 4 года колонии поселения. Кроме того, постановление суда обязывает его вернуть полученную от МВД материальную помощь за «раскрытие диверсионных планов противника» в размере 400 тыс. долларов.

Новосибирский бомж, прозванный среди знакомых Дядей Полей, 15 лет проживал на территории Ленинского района города. В очередной раз поругавшись с местным участковым из-за мусорных баков, Поля признался ему, что вот уже много лет он работает под прикрытием бездомного на британскую разведку и собирает информацию о таких секретных объектах как военный комиссариат Кировского и Ленинского районов, военная часть 2668, в особенности британцев интересовало устройство ее столово-пищевого комплекса, городская котельная и прочие объекты городской инфраструктуры. После этого Харитонов был доставлен в отделение МВД для допроса.

С начала июля по конец августа при помощи украденного паспорта на имя английского туриста Джерри Уезерса он рассказывал о планах MI6 по организации взрыва на местном заводе комбикорма и нанесению ущерба российскому образованию при помощи обесточивания школ к 1 сентября.

Сотрудники МВД распознали ложь Ипполита по донесению Иосифа Игнатьева, одного из 12 его ближайших товарищей. Дядю Полю задержали вечером во время праздника в компании других бомжей, когда он разделял между ними хлеб с портвейном и кормил бродячих кошек сосисками.

В пресс-службе полиции Новосибирска сообщили, что Игнатьева похвалили за бдительность и выплатили ему премию — 4 тысячи рублей.