«Не травмируйте ребёнка!» – Личное мнение

04.09.2020, 12:31, Разное

Заместительница губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова устроила в Инстаграме целое представление.

Устроив дочь в МГИМО по целевому договору, чиновница рассказала, как за это травят её бузотёры…

Нет, сквозь слёзы вопит Ванчикова, никто за это не платит! Это целевой набор, он просто гарантирует место работы!

Серьёзно? Давайте-ка разберёмся.

Я внимательно посмотрела выступление Ванчиковой.

Дочка — отличница и красавица — разболелась коронавирусом перед ЕГЭ и набрала меньше баллов, чем рассчитывала. Но у девочки ведь была мечта — поступить в МГИМО.

Казалось бы, дети — счастье. Почему бы родителям не оплатить её обучение?

Но зачем же платить, рассудила заместитель губернатора, когда сама привыкла жить за наш с вами счёт?

Администрация Агинского Бурятского округа заключила с девочкой целевой договор. Зачем специалист с корочкой МГИМО — вы уж простите! — в администрации Агинского Бурятского округа?

Да очевидно, что незачем, но когда вопрос касается дочери заместителя губернатора края, такой специалист становится просто необходим.

Ванчикова в своём обращении, нагло глядя в глаза, заявляет, что никто за это не платит.

Простите, но это не так.

Есть два вида целевого набора, но оба — платные. Или платит сама организация, направляющая студента на обучение, или, если предприятие входит в спецреестр, обучение оплачивает федеральный бюджет.

И в местной администрации, и в федеральном бюджете есть только наши деньги. Других денег там нет.

Оставив эмоции, сопли и слюни в стороне, в сухом остатке мы имеем следующую картину: дочь чиновницы не набрала нужных для поступления на бюджет баллов. На платное отделение чиновница зажала 2,5 миллиона, но зато договорилась с какой-то местной администрацией, подписавшей с девочкой целевой договор.

Разве это не является использованием служебного положения в личных целях? Что это, если не коррупция?

Ваши дети, если не наберут нужных для поступления баллов, пойдут в ПТУ. Или вы из своего кармана должны будете платить за их обучение.

«Не травмируйте ребёнка!» — требует Ванчикова. ОК, не будем — виноват не ребёнок, а ты.

Чиновница Ванчикова сама привыкла жить за счёт налогоплательщиков. Так почему бы и дочь не выучить за наши деньги?

Местные СМИ также выяснили, что и старший сын Ванчиковой Алдар в 2018 году поступил по целевому направлению в Финансовый университет при Правительстве РФ.

А почему бы и нет?

Что думаете?