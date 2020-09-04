Возвращение Навального

04.09.2020, 12:23, Разное

Отравители создали национального героя для новой России.

Когда Алексей Навальный вернется в российскую политику, мало не покажется никому. История последних ста лет знает немало политиков, которые за свои убеждения отбывали тюремные сроки, подвергались пыткам или были отправлены в ссылку или изгнание. Некоторые из них, например, Нельсон Мандела, становились затем национальными лидерами своих стран. Они личным примером демонстрировали, что ради убеждений готовы рискнуть свободой, комфортом и жизнью: люди верили таким лидерам и шли за ними.

Однако биография Навального даже на этом фоне теперь выглядит исключительной.

В политику он будет возвращаться фактически с того света. И все те, кто сомневался в его искренности, подозревали, что Навальный склонен к авторитаризму, или считали (последнее характерно для совсем уж недалеких граждан), что «Навальный проект Кремля», вынуждены будут надолго замолчать.

Долг любого человека, верящего в свободу, достоинство и демократию, заключается теперь в том, чтобы поддержать Навального — по крайней мере, морально. В конечном счете речь теперь идет не о защите чьих-то личных амбиций, но о борьбе за фундаментальное право на жизнь. Те, кто против Навального, готовы убивать жителей РФ ради сохранения своей власти и ренты. Мы не можем им помогать.

Митинг против пенсионной реформы в Москве. 9 сентября 2018 года. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Вопрос о том, откуда исходил приказ об убийстве Навального (а «Новичок» не создан для того, чтобы «пугать» или «выводить из игры»), вторичен, поскольку даже если отравителем политика окажется некая «частная военная компания», это будет означать, что государство не выполняет своих функций по защите жизни граждан, не контролирует оборот смертельных ядов и готово покрывать преступников при помощи массированной пропаганды и официальных заявлений.

Недалекие отравители своими руками создали для российской оппозиции общего и несомненного лидера.

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Политическая борьба Навального для российского общества будет выглядеть теперь как моральный императив.

Понимание нового положения вещей приходит стремительно. Бизнесмен Олег Дерипаска уже пояснил о приостановке своего иска против Навального: ведь тот, кто судится за свои экономические интересы с человеком, который за свои убеждения был отправлен в кому, выглядит как соучастник.

Митинг «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018 года. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Более того, уже через десять дней, в ходе единого дня волеизъявления, российская оппозиция при поддержке «Умного голосования» может провести беспрецедентную кампанию политической мобилизации. Все, кто не хочет, чтобы жителей РФ убивали боевыми отравляющими веществами на территории их собственной страны, смогут прийти на избирательные участки и выразить свое отношение к происходящему.

После того как обвинения в отравлении Навального прозвучали официально на уровне экстренного заявления канцлера Германии, усилия пропаганды по заметанию следов удвоились. Свои услуги в информационной войне готов безотлагательно предоставить даже Александр Лукашенко, который в ходе переговоров с российским премьер-министром Мишустиным внезапно заявил, что у него есть «перехват переговоров Берлина о том, что Навальный не был отравлен».

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Допустив, если не спровоцировав, покушение на убийство многолетнего критика российских властей, Кремль осенью 2020 года рискует столкнуться с новой волной экономических санкций, нестабильностью рубля, изоляцией со стороны мирового сообщества, заморозкой переговоров по разрешению украинского кризиса и резкой волной недовольства внутри страны — со стороны граждан, которые не хотят, чтобы их убивали за убеждения.

К сожалению, выход из этого кризиса, близкий Кремлю по стилю, связан с созданием нового, более крупного внешнеполитического кризиса на западных границах России. Интенсификация переговоров Лукашенко с российскими властями выглядит в этом контексте как прощупывание почвы.

Но что бы ни случилось в Минске в ближайшие недели, следующий ход будет за Навальным.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики