Ученые обнаружили новую опасность жареного мяса

04.09.2020, 12:23, Разное

Исследователи из Университета Южной Австралии и корейского Национального университета Кенсан обнаружили, что употребление жареного красного мяса повышает рис возникновения заболеваний сердца, сосудов, а также инсульта и осложнений при диабете. Всему виной опасные вещества, образующиеся при обработке высокой температурой.

Ученые называют их конечными продуктами гликирования. Они образуются при приготовлении мяса на сковороде, гриле или в духовке и накапливаются в организме, нарушая работу клеток. Во избежание проблем со здоровьем специалисты рекомендуют либо сократить потребление жареного мяса, либо хотя бы готовить его на медленном огне, сообщает РИА “ФАН”.