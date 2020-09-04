 

Ученые обнаружили новую опасность жареного мяса

04.09.2020, 12:23, Разное

Исследователи из Университета Южной Австралии и корейского Национального университета Кенсан обнаружили, что употребление жареного красного мяса повышает рис возникновения заболеваний сердца, сосудов, а также инсульта и осложнений при диабете. Всему виной опасные вещества, образующиеся при обработке высокой температурой.

Ученые называют их конечными продуктами гликирования. Они образуются при приготовлении мяса на сковороде, гриле или в духовке и накапливаются в организме, нарушая работу клеток. Во избежание проблем со здоровьем специалисты рекомендуют либо сократить потребление жареного мяса, либо хотя бы готовить его на медленном огне, сообщает РИА “ФАН”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / В Санкт-Петербурге прошло обсуждение проведения Всероссийского полумарафона “ЗаБег.РФ” в СЗФО

26.06 / Триумф выбора

19.07 / Еще две истории о пришельцах в магазинах

26.08 / Ожидание остановки

15.07 / Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов

23.07 / В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

27.07 / Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

01.09 / Мнение: Гусейнова уволили из ВШЭ

14.07 / Мнение: Полагаю, надо запретить. Царские цензоры за чтением Энгельса

01.08 / Кэти Топурия в свободных нарядах спровоцировала слухи о беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска