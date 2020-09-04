Постройневший Влад Топалов по примеру Сергея Лазарева сбросил вес

04.09.2020, 12:17, Разное

Певца Влада Топалова заподозрили в соревновании с Сергеем Лазаревым за обладание самого стройного торса. Бывший участник группы Smash! опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте фотоснимок после похудения по примеру своего партнера.

Ранее Сергей Лазарев признавался, что благодаря режиму самоизоляции он смог сбросить 12 килограммов, после чего начал чувствовать себя 18-летним подростком. Позднее Влад Топалов загрузил похожую фотографию. Только он похудел не из-за диеты, а участия в шоу «Ледниковый период».

Поклонники бывшего музыкального коллектива Smash! сразу заподозрили, что они соревнуются в том, у кого наилучшая форма. Торс Влада Топалова многие подписчики назвали красивым, но нашлись критики, заявившие, что артист слишком худой и имеет непропорциональное тело.