 

В новом фильме о Бонде показали российские десантные катера проекта 21820

04.09.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ трейлере нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» показали десантные катера на воздушной каверне проекта 21820 «Дюгонь» и британские эскадренные миноносцы типа 45, заметили блогеры.

Пользователь Mikael Tammisalo, отмечающий в числе своих интересов «военную сферу с морской направленностью» и международные отношения, опубликовал в Twitter скриншоты из трейлера фильма, на которых видны два российских катера и один британский миноносец.

#Warshipspotting in the #NoTimeToDie trailer: a British Type 45 destroyer and two Russian Dyugon-class (Project 21820) landing craft. https://t.co/lOydkUCBi3 pic.twitter.com/M0NNefSydp

— Mikael Tammisalo (@mtammisalo) September 4, 2020

При этом на визуальном уровне создается впечатление, что суда задействованы в одной сцене, причем британский корабль стреляет по оставшейся за кадром цели.

Кроме того, главным антагонистом фильма выступает персонаж Сафин – злодей, завладевший новыми опасными технологиями.

 

Десантные катера на воздушной каверне проекта 21820 «Дюгонь» – это серия российских высокоскоростных катеров для ВМФ ВС России, которые предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье десанта, колесной и гусеничной техники.

Эскадренные миноносцы типа 45 (Daring) – тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, строящихся для Военно-морских сил Великобритании, самые большие и мощные эсминцы ПВО, построенные для ВМС страны. Всего построено шесть кораблей этого типа. Они станут одним из основных компонентов формируемых «Перспективных сил 2020».

Напомним, в 2017 году сообщалось, что при строительстве данных кораблей министерство обороны Великобритании допустило просчеты: в ходе эксплуатации они издают такой сильный шум, что «могут быть обнаружены российскими подводными лодками на расстоянии до 160 километров».



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