 

Кремль анонсировал выступление Путина на праздновании Дня города в Москве

04.09.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин в субботу выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в Москве Дня города, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, это очень важный день – День города Москвы. И завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября.

В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.



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