Посол РФ счел неуместными утверждения о причастности Москвы к ситуации с Навальным

04.09.2020, 12:08, Новости дня

Утверждения о том, что РФ каким-то образом причастна к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, абсолютно неуместны, сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Посол в интервью телеканалу ZDF призвал до прояснения ситуации «воздерживаться от предварительных оценок и полагаться только на факты» в деле Навального. Обвинения в адрес России, что она «каким-то образом вовлечена в этот инцидент», по словам посла, «абсолютно неуместны», передает РИА «Новости».

Российские ведомства уже инициировали «все необходимые проверки» по делу, сообщил посол.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Песков в среду сообщил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у РФ нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.