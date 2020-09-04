Суд отклонил жалобу на бездействие Следственного комитета в ситуации с Навальным

04.09.2020, 12:05, Новости дня

Басманный суд Москвы отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России в связи с отравлением Навального.

Сегодня же стало известно, Следственный комитет направил заявление о покушении на убийство Алексея Навального для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. В ФБК отметили, что оно перенаправляется туда не как жалоба, а как обращение. При этом юрист фонда Вячеслав Гимади подавал не обращение, а заявление о преступлении, срок рассмотрения которого всего трое суток.

20 августа юристы Фонда борьбы с коррупцией подали в Следственный комитет заявление с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Позже ФБК пожаловался на бездействие ведомства в суд.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный в тяжёлом состоянии был госпитализирован в местную больницу. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику «Шарите», где он находится до сих пор без сознания и на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России в нежелании вести расследование ситуации с Алексеем Навальным являются ложью. «Следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Это пока не ясно, немецкие врачи не могут нам соответствующую информацию передать», – сказал Лавров.

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием «Новичок».