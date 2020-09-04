Корчевникова в эфире с Шуфутинским сравнили с «улыбающимся манекеном»

04.09.2020, 11:53, Разное

Телеведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова назвали «улыбающимся манекеном» из-за наигранности, неестественного и болезненного вида. Гостем нового эпизода стал шансонье Михаил Шуфутинский, но внимание зрителей было приковано к ведущему из-за очередных слухов о его проблемах со здоровьем.

Ранее сообщалось, что на фоне перенесенной операции, когда Борису Корчевникову пять лет назад вырезали доброкачественную опухоль мозга, он начал терять слух. Теперь зрители заметили еще один странный симптом, заключающийся в том, что он стал плохо говорить.

Некоторым пользователям Сети не понравилось поведение Бориса Корчевникова из-за «наигранности». Они посоветовали ему «полечиться и прийти в норму». Ранее наличие возможной глухоты у ведущего прокомментировал онколог Михаил Мяснянкин. Он подтвердил, что причиной такого побочного эффекта могла стать операция.