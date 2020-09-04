Дроны установили рекорд в ночном небе над Петербургом

04.09.2020, 11:48, Новости дня

Вечером 2 сентября петербуржцы смогли полюбоваться в небе над Северной столицей необычным световым шоу. Более 2 тыс. дронов с яркими лампами взмыли в воздух с площадки малой спортивной арены комплекса «Петровский», сообщили СМИ.

В воздухе они начали создавать светящиеся фигуры – солдата, голубя, различные надписи и символы военных лет, размеры которых достигали 600 метров. Шоу было посвящено 75-летию окончания Второй мировой войны, сообщили «Санкт-Петербургские ведомости».

Представление стало самым масштабным по числу одновременно задействованных дронов, поэтому его зафиксировали в Книге рекордов России.