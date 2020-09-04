 

Исполнитель роли Бэтмена Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

04.09.2020, 11:43, Разное

Исполнитель главной роли в новом супергеройском фильме о Бэтмене Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. 34-летний актер подхватил инфекцию во время съемок.

О заражении одного из участников съемок сообщили в пресс-службе компании Warner Bros., занимающейся производством фильма. Однако личность заболевшего там не уточнили. Позже американские СМИ выяснили, что COVID-19 был обнаружен именно у Паттинсона. Работа над картиной была приостановлена, сообщает “Экспресс газета”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Медики назвали наносящие вред дешевые каши

04.09 / Расшифровка разговора, перехваченного белорусской разведкой, между Варшавой и Берлином оказалась распечаткой с форума «Двач»

19.07 / С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник в Донбассе

28.08 / Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон впервые стал отцом

07.08 / Что инопланетяне делают на озере Лох-Несс?

13.07 / Жуткий овраг в Сомерсете пугает местных жителей голосами невидимок

14.01 / Опрос в ЕС: Тепло ли вам, девицы?

03.08 / Мнение: Нужно бороться за своих в Белоруссии?

05.08 / Мнение: Любовь и ненависть в Хабаровске

10.08 / В Японии ученые оживили древние бактерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска