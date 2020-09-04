 

Sexy. Верка Сердючка презентовала новый мини-альбом на английском языке

04.09.2020, 11:38, Новости дня

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Видео: VERKA SERDUCHKA / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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