Грач заболел COVID-19

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04.09.2020, 11:38, Новости дня

Бывший председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, глава крымского отделения партии “Коммунисты России” Леонид Грач госпитализирован с COVID-19. Об этом он сам сообщил в комментарии “Крым.Реалиям”.

“К сожалению, да. Коронавирусная инфекция есть у меня”, – сказал он.

Политик добавил, что находится в Симферопольской городской больнице №7 уже восемь дней.

Грачу 72 года. Он был председателем Верховного Совета Крыма с 1998 по 2002 год. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. После аннексии Крыма Россией остался на оккупированной территории, получил гражданство РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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