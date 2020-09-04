“Шикарная женщина”, “Гармоничная”. Ставшая мамой во второй раз Джамала оголила плечи и декольте
04.09.2020, 11:38, Новости дня
Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась в Instagram снимками в белом декольтированном платье с оголенными плечами.
“Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! Ни слова больше!” – написала певица.
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Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! * Ни слова больше! * * #новоевидеоскоро #jamala
Подписчики оценили фото.
“Роскошная Джа”, – написала abylkhatovagulnara.
“Шикарная женщина”, – отметила lorchik_05.
“Гармоничная”, – заявила rinadovga_rdvoice.
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Ее сын Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см
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