“Шикарная женщина”, “Гармоничная”. Ставшая мамой во второй раз Джамала оголила плечи и декольте

04.09.2020, 11:38, Новости дня

Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась в Instagram снимками в белом декольтированном платье с оголенными плечами.

“Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! Ни слова больше!” – написала певица.

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Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! * Ни слова больше! * * #новоевидеоскоро #jamala

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 3 Сен 2020 в 10:25 PDT

Подписчики оценили фото.

“Роскошная Джа”, – написала abylkhatovagulnara.

“Шикарная женщина”, – отметила lorchik_05.

“Гармоничная”, – заявила rinadovga_rdvoice.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Ее сын Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см