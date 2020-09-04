Мнение: Почему заводы в СССР так и не заработали нормально

04.09.2020, 11:30, Разное

Мне тут задали вопрос в комментариях: зачем буржую право собственности на завод. Почему нельзя отобрать завод у буржуя в пользу «народа», а самого буржуя поставить работать управляющим?

Действительно, целые поколения советских людей были воспитаны на книжке «Незнайка на Луне». Из книги следовало, что коммунизм могут построить только инопланетяне, которые научат местное население выращивать огурцы размером с коротышку. Также из книги следовало, что после захвата завода рабочие будут управлять им лучше любого буржуя, а сам буржуй сможет трудиться на благо общества на своём же бывшем заводе.

В реальном мире, как мы знаем из нашей истории, всё складывается не так благостно. Если даже признать за социалистами право грабить порядочных людей, отбирая у них заводы, остаётся ещё одна существенная проблема: владелец завода и управляющий — это отнюдь не одно и то же.

Допустим, я живу при капитализме, и я хочу заняться выпуском автомобилей. Я арендую цех, нанимаю рабочих, закупаю материалы и начинаю выпускать автомобили.

Теперь рассмотрим другую ситуацию. Допустим, я живу при развитом социализме, и я хочу заняться выпуском автомобилей… уже смешно, правда? Мы с вами обсуждали недавно, что в СССР вопросы вообще так не ставились, простой человек в принципе не имел возможности что-либо сделать по своему желанию. Агроном не мог открыть свой колхоз, библиофил не мог открыть свою типографию. Это было абсолютно невозможно: для обычного советского гражданина собственный ресторан был чем-то столь же далёким, как, например, собственный космический корабль.

https://olegmakarenko.ru/1875023.html

Все сколько-нибудь важные решения принимались сверху, а простолюдинам оставалось только их выполнять. Чтобы стать директором завода, нужно было долго и упорно лезть наверх по карьерной лестнице, показывая лояльность начальству и превращаясь постепенно в квадратно-гнездового партийного функционера. Дальше, став директором завода, нужно было засунуть свои собственные идеи ещё глубже, чтобы старательно выполнять все планы, которые спускались сверху высшим руководством страны.

Известна легендарная история героя Советского Союза, подполковника государственной безопасности Орловского, который хотел расширить родной колхоз, чтобы дать стране больше зерна и мяса. Ему пришлось дойти до самого товарища Сталина (!), так как все чиновники ниже рангом раз за разом автоматически отказывали просителю.

Приходилось ли вам когда-нибудь представлять чиновникам свой проект?

Если чиновник будет расположен к вам хорошо, он скажет прямо: денег в бюджете на ваши глупости нет, людей тоже нет, ничего нет. Но если вы заполните вот эту пачку бумажек и потрётесь у дверей таких-то кабинетов, у вас есть призрачный шанс получить через несколько лет 5% от запрашиваемой вами суммы. Если чиновник будет расположен к вам плохо, вы осознаете всё сами, но не сразу, а в ходе третьей-четвёртой беседы, когда станет уже очевидно, что над вами издеваются.

Какой бы нужной ни была ваша идея, ваши шансы получить под неё нужные ресурсы близки к нулю. Даже если главной проблемой Министерства дождя в этом году будет воровство зонтиков, а вы предложите новый тип замка, позволяющий свести воровство зонтиков к нулю, вас всё равно вежливо пошлют куда подальше. Просто потому, что в корпорациях так дела не делаются: все идеи спускаются сверху, чтобы находящиеся на нижних уровнях выполняли решения старших по званию.

Классикой жанра является трагическая история персонального компьютера в СССР. В 1980 году группа советских инженеров загорелась идеей делать персоналки и каким-то чудом дошла до принимающего решения человека, то есть до заместителя министра радиопромышленности СССР. Замминистра, — вполне адекватный своей должности человек, которого я никак не могу назвать ни дураком, ни вредителем, — ответил им абсолютно предсказуемо:

Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!

Корень проблемы тут не в том, что замминистра Горшков принял ошибочное решение, а в том, что сама система государственного устройства всегда выдвигает наверх умных и осторожных аппаратчиков, у которых нет ни времени, ни желания разбирать мощный поток исходящих снизу идей и жалоб. Если бы те же инженеры пришли в министерство радиопромышленности ФРГ или США, они получили бы там примерно такой же ответ, то есть отказ. Инициатива снизу почти всегда карается потерянными годами жизни и разочарованием в людях.

Основатели американских компьютерных фирм действовали иначе. Майкл Делл, Билл Гейтс, Стив Джобс и прочие сначала лично запускали в гараже небольшое производство компьютеров или программ, а уже потом постепенно росли, расширяясь на собственные деньги.

Примечательна история основания корпорации SAP, в которой сейчас работают 100 тысяч человек. В начале 1970-х пятеро инженеров разрабатывали в IBM систему управления предприятием. Когда начальство решило закрыть их проект, инженеры уволились и открыли собственную фирму, чтобы продолжить заниматься тем же самым уже на собственные деньги. Программа оказалась нужной, и Германия заполучила таким образом одну из главных своих высокотехнологичных компаний.

Что было бы в этом случае в СССР, мы знаем. Инженерам пришлось бы сначала со слезами на глазах похоронить проект, в который они вкладывали душу, а потом переключиться на русификацию цельнотянутого с Запада аналога. Причина, повторюсь, заключалась не в том, что советские элиты состояли сплошняком из бездарей и лентяев, а в том, что гигантская государственная монополия в принципе не давала инженерам возможности принимать важные решения самостоятельно.

Вернёмся к заводу, которым раньше владел буржуй, и которым теперь тот же буржуй управляет в качестве директора. История молодой советской власти показывает, что даже если буржуй захочет работать на грабителей, даже если большевики не захотят показательно унизить буржуя, заставив его колоть лёд или мыть сортиры, буржуй просто не сможет нормально управлять собственным заводом. У него заберут все доходы, которые он мог бы направлять на развитие производства, его лишат права расширять удачные или закрывать неудачные цеха. Каждую мелочь ему придётся согласовывать с комиссиями тягучих аппаратчиков, и это неизбежно приведёт к деградации предприятия до уровня обычного советского завода, на котором, напомню, 1000 рабочих выдавали меньше продукции, чем 20 рабочих на аналогичном заводе из развитой капстраны.

Среди моих читателей есть чиновники, которые не дадут соврать. Когда ты работаешь на государство или на корпорацию, главная проблема в том, что твоё личное мнение никому не интересно, у тебя не больше самостоятельности, чем у рулевой рейки в автомобиле. Водитель крутит руль влево, ты заставляешь колёса поворачиваться влево. Водитель крутит руль вправо, ты заставляешь колёса поворачиваться вправо. Попробуешь не выполнить приказ или повернуть колёса в другую сторону, тебя вынут из автомобиля и заменят на исправную деталь.

Если мы посмотрим на разделённые страны, — КНДР и Южную Корею, ФРГ и ГДР, Финляндию и Эстонию, — мы обнаружим, что социалистическая экономика неизбежно отстаёт от капиталистической, причём это отставание нельзя объяснить одними только военными расходами диктаторов. Одна из главных причин отставания — тотальное подавление частной инициативы, из-за которого все предприятия управляются из рук вон плохо.