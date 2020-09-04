 

Мнение: 7 картин, которые больше не считаются работами Гойи

04.09.2020, 11:29, Разное

У этой статьи в черновике заголовок “Уволенные из Гойев”, но редакция решила, что это чересчур.

Чтобы отметить долгожданный выход в прокат фильма Кристофера Нолана «Довод», где один из ключевых эпизодов связан с поддельной работой Франсиско Гойи, мы вспомнили картины художника, которые в последние годы перестали считаться его произведениями и теперь приписываются другим авторам. Точнее, по большей части анонимам. Дело в том, что при жизни Гойя был окружен друзьями и учениками, которые переняли его манеру, а в конце XIX века его работы стали очень популярными на антикварном рынке, что вызвало большое количество подделок, часто предназначенных для американцев. С этими поздними подделками ученые разбираются легко (например, в 1800-е использовали совсем другие краски). А вот копии, реплики и вариации, создававшиеся художниками времен Гойи, создают гораздо больше проблем.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8352/

Источник: Шакко



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