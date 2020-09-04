 

Цены на овсянку достигли рекордной за последние 20 лет высоты

04.09.2020, 11:23, Разное

По данным Росстата, цены на овсянку в июле достигли отметки в 71,2 рубля за килограмм. Это стало самым высоким показателем в России за последние 20 лет.

Таким образом, рост составил 10%. В Российском союзе мукомольных предприятий отметили, что закупают овес по цене около 12 тысяч рублей за тонну, в то время как годом ранее за этот объем платили лишь девять тысяч рублей. Такую тенденцию аграрии объясняют неблагоприятной для взращивания зерна погодой в Сибири, где производят 40% всего урожая в стране, сообщает телеканал “360”.



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